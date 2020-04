In provincia di Savona si sono verificati 4 decessi di pazienti positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. La Direzione Medica del Presidio di Levante – ASL 2 segnala 2 decessi: · uomo di 93 anni della Provincia di Savona · donna di 77 anni della Provincia di Savona La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 segnala 2 decessi: · uomo 79 anni della Provincia di Savona · uomo di 48 anni della Provincia di Savona

Coronavirus, anche un uomo di 48 anni tra i 4 morti in provincia di Savona nell’ultimo giorno