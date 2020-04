Settimo incontro quello di giovedì scorso con #AndareOltre, il percorso online di CNA Imperia, che ha toccato il cuore del settore turismo, rivolto ad offrire una panoramica delle prospettive di settore alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’incontro ha visto subito l’intervento di Angelo Matellini, Segretario CNA Liguria, che ha voluto innanzitutto fare i complimenti a CNA Imperia per la realizzazione del progetto #AndareOltre, uno dei migliori esempi a livello nazionale di confronto ed ascolto delle imprese, affermando come CNA Turismo sia portavoce di iniziative imprenditoriali del settore turistico, non solo di alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, ma anche di tutte quelle produzioni artigianali di eccellenza e di mestieri che raccontano il territorio e che contribuiscono fortemente alla costruzione del prodotto turistico.

Lo ha incalzato Romeo Olmo, Referente territoriale Turismo e Commercio, affermando “Riscontriamo l’interesse nei confronti del comparto, ma tanta incertezza: servono task force in cui possano intervenire e siano davvero rese partecipi le Associazioni di rappresentanza, quali portavoce degli interessi degli imprenditori. Il turismo è uno dei settori trainanti della nostra economia: lo stato di crisi richiesto dagli albergatori deve essere esteso alla ristorazione, ai balneari ed a tutta la filiera turistica. La fase 2 non deve essere solo quella della riapertura, ma soprattutto quella dell’aiuto economico reale, proposto settore per settore, e quella della condivisione con i veri portatori di interesse.”

Il Segretario territoriale Luciano Vazzano ha introdotto poi l’atteso intervento di Gianni Berrino, Assessore regionale alla Promozione turistica, Marketing territoriale e Lavoro, che ha illustrato l’accordo sottoscritto tra Regione Liguria, associazioni datoriali e sindacati, per l’erogazione di bonus assunzionali alle imprese del settore del turismo. L’accordo prende le mosse dal patto per il turismo e lo rimodula in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, che rende necessario un sostegno straordinario all’occupazione nel settore. A disposizione 6 milioni di euro a valere sul Por – Fse 2014 – 2020, suddivisi in diverse misure destinate a imprese e lavoratori: bonus assunzionali rivolti alle imprese del settore turismo, somministrazione, nonché pasticcerie e gelaterie con una dotazione finanziaria di 2.400.000 euro, e linee di intervento denominate “Smart@ttivo”, per chi si trova in stato di disoccupazione e che rischia di non essere avviato al lavoro in tempi rapidi. Berrino ha concluso l’intervento, dichiarando, “È importante declinare le conclusioni scientifiche al contesto economico e lavorativo, attraverso regole per la riapertura certe ed applicabili alla struttura e dimensione di tutte le imprese, a partire dalle più piccole: queste misure, immediate e gestibili in modalità semplice, concorrono ad aiutare le strutture ricettive e del settore turistico in genere ad aprire, sia pure per un periodo più breve, e a dare continuità ai rapporti di lavoro”.

E ha concluso gli interventi previsti di #AndareOltre Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio e CNA Balneari, che ha offerto un’ampia panoramica sia sui codici di autoregolamentazione dei settori della filiera turistica e delle misure a sostegno economico per imprese, famiglie e lavoratori per far ripartire il sistema paese e tenere in vita tutte le attività della filiera turistica, settore tra i più colpiti dalla crisi da Covid-19, affermando che CNA a livello nazionale si sta adoperando affinché siano predisposte sinergiche azioni di sistema per far ripartire il prima possibile l’economia turistica, per arrestare e recuperare il grave danno economico che sta subendo l’intero comparto turistico. Ha dichiarato, “Serve sostegno al reddito delle imprese con l’immissione di liquidità per far fronte ai pagamenti, al reddito dei dipendenti (compresi quelli stagionali) che quest’anno rischiano di non poter lavorare, per gli affitti degli immobili adibiti ad attività ricettive e commerciali, dell’alberghiero e dell’extra alberghiero, delle agenzie di viaggio/tour operator, affinché, qualsiasi tipo di imposta, anche locale, compresi gli oneri contributivi, non possa che essere sospesa fino al pieno riavvio e rientro a pieno regime delle attività.” In conclusione a aggiunto, “Serve l’introduzione di voucher in sostituzione dei pacchetti e delle prenotazioni turistiche, disdettate o sospese, utilizzabili e spendibili nell’ambito della filiera del turismo, nonché interventi per la sospensione di utenze commerciali che non possono risentire di imputazioni di oneri e interessi.”.

AndareOltre, il progetto pensato e realizzato da CNA Imperia e lo Studio Aschei ed Associati, i cui incontri sono sempre aperti dall’introduzione e dalla sapiente regia del sociologo Luca Aschei, continua con il prossimo appuntamento di oggi, giovedì 29 aprile alle 18.

L’incontro, rigorosamente online sulla piattaforma Zoom, toccherà il Settore Benessere (estetica, acconciatura, tatuatori), comparto che, a fronte del protrarsi dell’emergenza, segnala forte preoccupazione e disorientamento, soprattutto, rispetto ai tempi e alle modalità di ripresa dell’attività. Sarà un appuntamento molto dibattuto e riguarderà le misure e le proposte di CNA Benessere, il Codice di autoregolamentazione e le azioni per lotta all’abusivismo e per la riapertura a breve.



Interverranno

Antonio Stocchi, Presidente Nazionale CNA Benessere e Sanità

Perlita Vallasciani, Portavoce Nazionale CNA Estetica

Laura Cipollone, Coordinatrice Nazionale CNA Benessere e Sanità

Eventuali quesiti specifici da parte di imprese interessate a partecipare all’incontro on line possono essere anticipati all’indirizzo segreteria@im.cna.it; lo stesso recapito può essere utilizzato anche per richiedere il link di partecipazione all’incontro.