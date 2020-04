Negli ospedali in provincia di Savona nelle ultime 24 ore è morto un paziente positivo al Coronavirus. La Direzione Medica del Presidio di Levante – ASL 2 segnala 1 decesso • uomo di 93 anni della Provincia di Savona La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 segnala O decessi

Coronavirus, un decesso in provincia di Savona nelle ultime 24 ore