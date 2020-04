La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova segnala che nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi legati a Covid-19.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale San Martino di Genova segnala 5 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: Di un paziente nato a Calasetta e residente a Genova di 88 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso. Di un paziente nato in provincia di Grosseto e residente a Genova di 71 anni, presso il Padiglione 12. Di una paziente nata e residente a Genova di 88 anni, presso il Padiglione 12. Di un paziente nato a Cremona e residente a Genova di 73 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso. Di una paziente nata e residente a Genova di 84 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.