-Un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; -Una donna di 85 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; -Un uomo di 54 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 26 aprile all’Ospedale di Sanremo on patologie pregresse associate; -Un uomo di 66 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 26 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate; -Una donna di 72 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 26 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta