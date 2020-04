In Italia nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 333 persone ed ora il totale delle morti dall’inizio del contagio è salito a 26.977. Scende ancora il numero delle persone attualmente positive, in tutto sono 105.813 (290 in meno di ieri). I pazienti guariti 66.624 di cui 1.696 nelle ultime 24 ore.

