Da lunedì 27 aprile in Liguria riaprono i ristoranti (per il cibo da asporto), la vendita di piante e calzature per bambini e i ‘saloni’ per cani e gatti. Possibili varie attività motorie, comprese passeggiate a cavallo e pesca, e andare a passeggio all’aria aperta purché in modo individuale o con conviventi, come andare in due su moto, purché tra conviventi. Consentite la corsa e l’uso della bici “esclusivamente in modalità individuale” nel proprio Comune. La vendita di cibo da asporto sarà possibile previa ordinazione online o telefonica, con modalità che evitino assembramenti, senza consumare sul posto cibi e bevande.

