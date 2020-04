La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 di La Spezia segnalano che, nelle ultime 24 ore, non sono registrati decessi di pazienti COVID-19 positivi. E’ la seconda volta che accade, in provincia di La Spezia, nel corso dell’ultima settimana.

