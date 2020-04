Nelle ultime 24 ore in Italia sono morti 260 pazienti, positivi al Coronavirus, un dato giornaliero mai così basso da circa un mese e mezzo. In totale i decessi dall’inizio del contagio sono 26.644. Le persone attualmente positive sono 106.103, con un aumento di 256 rispetto a ieri. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, 93 in meno di ieri: in totale sono 2.009. Si registrano 1.808 guariti in più, in totale ora sono 64.928.

