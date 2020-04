Il premier Conte ha annunciato questa sera il piano per la fase 2 di convivenza con il Virus lo slogan utilizzato è se ami l’Italia mantieni le distanze. Le misure entreranno in vigore dal 4 maggio

Sarà Calmierato il prezzo delle mascherine intorno ai 50 centesimi per le mascherine chirurgiche che saranno utilizzate dai cittadini

resteranno in vigore le norme per gli spostamenti nelle regioni per i motivi già noti vietato lo spostamento tra regioni. Chiunque avrà più di 37.5 e sintomi respiratori dovrà restare obbligatoriamente in casa. Vietato assembramenti e feste anche privati consentita attività sportiva con distanza di 2 metri mentre per attività motoria sarà sufficienti 1 metro tra una persona e altra. Autorizzati i funerali con presenza di solo i congiunti ( max 15 persone) . Dal 4 Maggio sarà consentita la vendita di cibo asporto anche per i bar ma il cibo dovrà essere consumato a casa non sul posto divieto di assembramento . Per i dettagli ulteriori attendiamo il testo ufficiale del DcPM

Di seguito il video della conferenza stampa del Premier Conte