L’Ospedaletti mette sempre al primo posto i ragazzi del settore giovanile e li vuole proteggere in un momento di grande difficoltà, nel quale serve la massima cautela per salvaguardare noi stessi e il prossimo. La società orange ha scelto di stampare le mascherine griffate Ospedaletti Calcio da distribuire gratuitamente a tutti gli atleti del settore giovanile. Saranno disponibili a Ospedaletti alla lavanderia ‘Jolly’ di via Matteotti, 50 e a Sanremo alla polleria ‘La Faraona’ di piazza Eroi Sanremesi, 52. Un messaggio forte e chiaro che guarda già alla ripartenza quando, seppur protetti, torneremo a uscire sognando di poterci di nuovo abbracciare sul campo, esultando per un gol dell’Ospedaletti. Intanto la società orange vuole mandare il suo abbraccio virtuale a tutti i ragazzi mettendoli al sicuro con le mascherine che li accompagneranno nelle loro prossime uscite.

