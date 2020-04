In attesa del documento ufficiale del Governatore Toti, viste le tante richieste di informazioni sull’apertura della nostra passeggiata mare, anche per poter correre, stiamo lavorando ad una nuova ordinanza che preveda l’apertura del lungo mare, della pineta, del Beodo e dei sentieri di Monte Nero.

I risultati incoraggianti di questi ultimi giorni ci consentono di tornare a passeggiare, sempre però mantenendo le distanze. Le attività sportive si potranno fare in solitaria. Sarà l’occasione, ha spiegato il Governatore «anche per portare fuori quei poveri bambini che teniamo segregati da settimane».

L’obbligo di indossare le mascherine resterà in vigore per il centro cittadino, mentre sul lungo mare si potrà camminare e correre senza dispositivi, sempre mantenendo il distanziamento sociale.

Domani mattina verrà pubblicata l’ordinanza comunale che disciplinerà le nuove regole di comportamento.

Buona Domenica a tutti!

Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera

