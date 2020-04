Ieri altri due ospiti della Casa di Riposo di Santo Stefano al Mare sono stati trasportati all’ospedale di Sanremo dove nei due giorni precedenti erano stati ricoverati sei anziani. Il sospetto è che siano affetti da Coronavirus. Tra oggi e domani si attendono gli esiti dei tamponi a cui sono stati sottoposti gli altri 18 ospiti della struttura, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

