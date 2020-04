📊 Positivi per provincia: IM = 935 SV = 809 GE = 2.771 SP = 382 non assegnati = 7

✅ Positivi clinicamente guariti = 1.471 (+36) ✅ Guariti non più positivi = 1.304 (+79)

🏥 842 in ospedale (-5) 🚨 83 UTI (-4) 🏠 2.591 a domicilio (+1)

Il bollettino della Regione Liguria per oggi 25 Aprile ci parla di 35 nuovi casi nella nostra regione. In Provincia di Imperia 10 nuovi casi