Un imperiese di 47 anni è stato denunciato per procurato allarme. Ha costruito due falsi pacchi bomba, inviandoli a case editrici. L’uomo, con l’espediente di mandare un libro, è riuscito a far spedire le due confezioni alla Minerva di Bologna e alla Racconti di Roma, dalla libreria Mondadori di Imperia. Ai titolari avrebbe chiesto di effettuare la spedizione per suo conto, dicendo che i libri dovevano essere restituiti, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

