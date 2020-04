L’Asl 1 Imperiese comunica che nelle ultime 24 ore (dalle 13 di ieri alle 13 di oggi) non sono stati registrati decessi di pazienti positivi al Coronavirus. E’ la prima volta da inizio marzo che negli ospedali della provincia di Imperia non si sono registrati decessi di pazienti, positivi al Covid-19.

Coronavirus, per la prima volta dopo un mese e mezzo nessun decesso di pazienti positivi negli ospedali in provincia di Imperia