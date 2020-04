In Italia nelle ultime 24 ore ci sono altri 415 decessi di pazienti, positivi al Coronavirus, per un totale di 26384 morti dall’inizio del contagio. I casi ora positivi sono 105.847, 680 in meno di ieri. Diminuiscono anche i pazienti ricoverati: ora sono 21533 (meno 533) e quelli in terapia intensiva, 2102 (meno 71). I guariti in totale sono 63120, di cui 2622 nelle ultime 24 ore.

Correlati