In provincia di Savona nelle ultime 24 ore (dalle ore 14 di ieri alle 14 di oggi) si sono registrati due decessi di pazienti positivi al Coronavirus. La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 segnala 2 decessi. .uomo di 91 anni della Provincia di Imperia .donna di 88 anni della Provincia di Savona

Coronavirus, 2 morti in provincia di Savona: deceduto un 91enne della provincia di Imperia