Nelle province di Imperia e Savona sono stati mobilitati 1000 uomini per i controlli legati al Coronavirus nel fine settimana del 25 aprile e scongiurare le gite al mare da Piemonte e Lombardia. La potenziata presenza delle pattuglie sull’autostrada, ai caselli, nei centri cittadini e sulle statali dovrebbe presentare un deterrente. Il dispositivo è confermato anche per il fine settimana del primo maggio, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

