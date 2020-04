Questa mattina il vice Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Sandro Fedozzi, ed altri rappresentanti della Amministrazione Comunale, insieme alla rappresentante dell’ANPI provinciale Alixia Debora Patri hanno reso omaggio al monumento dedicato ai Caduti della Resistenza.

Pur se in tono minore e senza presenza del pubblico, in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria, forte rimane il sentimento di condivisione e di riconoscimento a chi ha sacrificato la propria vita per gli ideali di libertà e democrazia.

