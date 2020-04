Un 45enne è stato rinvenuto senza vita in una pozza di acqua del torrente Sturla a Borzonasca (Genova). Le ipotesi sono di una caduta accidentale o di un gesto volontario. A detta della madre l’uomo era depresso anche per la costrizione di non poter uscire a causa del coronavirus. I Carabinieri di Sestri Levante stanno indagando per fare luce sulla tragedia.

Correlati