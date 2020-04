Per il 25 aprile 2020, diverso per l’emergenza coronavirus,l’ANPI di Ventimiglia-sezione “Fratelli Cervi”, per non dimenticare i 75 anni di liberazione dal nazifascismo, ha creato un’iniziativa virtuale, un ‘idea venuta ai membri più giovani dell’associazione, che nasce per sostituire il calendario di incontri, discorsi, concerti, oltre alla commemorazione nei vari luoghi in memoria dei caduti, il tutto cancellato dal lockdown. In rete verranno, ad iniziativa degli attori del circolo ” Reading & drama Ventimiglia”, creato da Lilia De Apollonia, recitate, lette e cantate pagine tra le più belle della letteratura e della poesia sul periodo del fascismo e dell’epopea partigiana, con lo scopo di far rivivere le emozioni che ancora forti le pagine trasmetteranno,con la voce degli interpreti intemelii, che sono iscritti e simpatizzanti dell’ANPI. In video ci saranno Jacopo Colomba, membro del direttivo cittadino e provinciale , Paola Giolli, la regista del gruppo Lilia, Paola Melato (nipote della grande Mariangela) e Donatello Colomba. L’ appuntamento è sulla pagina facebook dell’Anpi Ventimiglia ( https://www.facebook.com/ANPI-Ventimiglia-sezione-Fratelli-Cervi-909869532368148/), dal giorno 24 sino al 26 aprile.

Tra gli autori scelti, Piero Calamandrei, imprescindibile, Beppe Fenoglio, Strehler e Carpi, Francesco De Gregori, ed il ligure Daniele La Corte, i video sono stati registrati dalle case degli interpreti. L’ANPI di Ventimiglia spera che questa iniziativa possa rappresentare un esperimento per unire diverse generazioni nel ricordo di chi ha dato la vita per la nostra democrazia.

