L’ASL1 ricorda che è garantito l’accesso per le vaccinazioni pediatriche su appuntamento. A ribadirlo è il Dipartimento di Prevenzione a fronte di un discreto calo di adesioni collegate, probabilmente, ai timori del Coronavirus. “Richiamiamo l’attenzione dei cittadini sulla necessità di rispettare il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate in ottemperanza alla Legge 119/2017 – afferma il Dipartimento di Prevenzione di ASL 1 – Rimandare una vaccinazione senza valida motivazione medica, espone il bambino al rischio di contrarre una malattia prevenibile con vaccinazione e, come recentemente anche segnalato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, ciò potrebbe favorire la ripresa di malattie infettive finora debellate grazie alle vaccinazioni”.

Si ricorda che vengono effettuate le seguenti vaccinazioni pediatriche:

i vaccini obbligatori nei primi due anni di vita: Esavalente (difterite-tetano-pertosse-epatite B-poliomielite-emofilo), morbillo-parotite-rosolia-varicella;

i vaccini obbligatori nel sesto anno di vita: difterite-tetano-pertosse-poliomielite e morbillo-rosolia-parotite-varicella;

i vaccini raccomandati pediatrici: meningococco B, meningococco C, pneumococco, rotavirus;

i vaccini obbligatori nell’adolescente: difterite-pertosse-tetano-poliomielite

Sono inoltre effettuati:

i vaccini raccomandati in gravidanza: difterite-tetano-pertosse

antitetanica

antiepatite b per adulti

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, l’accesso al servizio è consentito ad una persona alla volta dotata di mascherina. Le vaccinazioni sono effettuate su prenotazione ai numeri dedicati di seguito (al di fuori di tale fascia oraria, è attiva una segreteria telefonica alla quale si può lasciare il proprio messaggio per essere ricontattati):

Ufficio Vaccinazioni Imperia: 0183 537 635. Prenotazioni: dal lunedì al giovedì dalle ore 12.30 alle ore 14,

Ufficio Vaccinazioni Sanremo: 0184 536 446. Prenotazioni: da lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 14.30,

Ufficio Vaccinazioni Ventimiglia: 0184 534 986. Prenotazioni: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13.30 alle ore 14.30.

