Un nuovo focolaio di Coronavirus in una Casa di Riposo in provincia di Imperia. A Santo Stefano al Mare su 26 ospiti della residenza comunale per anziani, 6 sono risultati positivi al virus e sono stati ricoverati in ospedale a Sanremo. Tutti gli altri ospiti sono stati sottoposti al tampone. Oggi o domani si conosceranno i risultati, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

