Continua la rassegna di presentazioni online “Parole e Passi con fantasia”. Ospite di eccezione, Nino Lanteri, il decano del borgo di Realdo, testimone della comunità brigasca, enclave storica e linguistica incastonata tra Italia e Francia, tra Liguria e Piemonte.

Nino ha contribuito alla produzione della raccolta “Il forno di Realdo” con una breve ma intensa poesia che gli chiederemo di recitare. Una pratica testimonianza della lingua brigasca, come entità parlata ma anche scritta.

Ci parlerà poi del suo recente libro, “Un cuore brigasco”, più che una autobiografia una raccolta di osservazioni in un arco di vita che parte dal “ventennio” tra le due guerre per arrivare ai giorni nostri, dalla dura vita nel borgo montano, allora popolato di pastori e artigiani, alla apertura delle comunicazioni viarie che hanno dato nuove prospettive di sviluppo all’alta valle, purtroppo non sostenute. Fino alla costituzione dell’associazione A Vastera che ha contribuito e continua, anche con la sua trentennale rivista, al mantenimento delle tradizioni della comunità.

Condurrà la conversazione Loretta Marchi che si avvarrà della collaborazione di Antonello Lanteri, curatore del libro del padre Nino.

Si potrà seguire la diretta alle ore 17.00 con collegamento via FB alla pagina:

https://www.facebook.com/events/249316476124750/

Chi non avrà potuto connettersi in diretta su FB potrà vedere la registrazione sul sito www.realdovive.it a partire da sabato 25 alle ore 11.00.

“Passi e parole con fantasia” è una rassegna di eventi online in diretta organizzata dalle associazioni Aps Realdo Vive e Asd Monesi Young per proporre ai propri associati e in generale al pubblico intero, esperienze di racconti ed escursioni sul territorio.

