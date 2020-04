Dal 24 febbraio gli operatori del Don Orione di Sanremo, stanno lavorando consapevoli che “tutti sono sulla stessa barca” e quindi il lavoro di squadra è mirato a prevenire il più tempestivamente possibile un’eventuale ingresso del virus in struttura. Il Don Orione infatti ha chiuso le porte alle visite esterne il 24 febbraio, lasciando entrare alcuni casi eccezionali con tutte le cautele e le misure prescritte da una serie di protocolli specifici mirati per la gestione dell’emergenza Covid 19, e la chiusura a scopo precauzionale è stata confermata il 5 marzo. Verso la fine di marzo, l’ingresso di alcuni pazienti positivi transitati in struttura ha fatto scattare una nuova strategia di difesa e nel reparto dove erano stati identificati questi casi, a partire dal 29 marzo, il personale si è reso disponibile a trascorrere volontariamente, a titolo precauzionale, le ore della notte e del giorno in isolamento insieme ai pazienti, provvedendo a bloccare gli ingressi dei pazienti privati e ad alzare il livello di monitoraggio dei casi provenienti dall’ospedale, fase a cui poco dopo ha fatto seguito la chiusura totale degli ingressi. Il 10 aprile sono stati effettuati i prelievi ematici per la sierologia Covid-19 a tutti i pazienti ed operatori e lo studio sieroepidemiologico ha mostrato per fortuna una bassissima circolazione del virus in termini di positività IgG ed IgM. Per la conferma del risultato è successivamente eseguita l’indagine molecolare (tamponi) per i soggetti IgM positivi e l’esito è stato negativo per tutti.

A distanza di due mesi dall’inizio della pandemia da Coronavirus, lo staff dell’Opera Don Orione di Sanremo si dichiara, dunque, contento e soddisfatto del lavoro di prevenzione eseguito e della cura rivolta quotidianamente agli ospiti sentedosi di tranquillizzare tutti i famigliari, gli amici e gli amministratori di sostegno, sulle condizioni di salute dei propri cari, ringraziandoli per la collaborazione e la comprensione che hanno manifestato sino ad ora, in un momento di così alta e durevole prova.

La direzione esprime poi un ringraziamento particolare a tutto il personale di struttura, che ha continuato a svolgere il proprio lavoro con dedizione e coraggio, facendo sì che la qualità dell’assistenza non venisse meno, senza abbassare mai la guardia. Un ringraziamento lo rivolge anche ai numerosi benefattori che si sono fatti presenti in questo momento con la loro generosità e disponibilità.

Nella piazzetta davanti all’Opera Don Orione di Sanremo campeggia la statua del santo con la scritta “Don Orione, sempre chino sulle necessità dei fratelli”. Questa frase realizza tutta l’ispirazione della vita e dell’opera di Don Orione: il chinarsi amorevole e fattivo della madre, del padre, dell’amico sulla persona che soffre. Questa difficile prova ha dato modo a tutti i collaboratori dell’Opera di Don Orione, di attuare in pieno le volontà del fondatore.