✅ Positivi clinicamente guariti = 1.435 (+45) ✅ Guariti non più positivi = 1.225 (+79)

🏥 847 in ospedale (-27) 🚨 87 UTI (-4) 🏠 2.590 a domicilio (-2)

Ecco di seguito il bollettino con i dati relativi al epidemia covid di oggi 24 Aprile. Calano i contagi in regione solo 16 nuovi casi e anche nella nostra provincia solo 3

Liguria oggi 16 nuovi casi in provincia di Imperia sono 3 in calo rispetto ai giorni scorsi