Assieme al fratello accompagna il padre, malato di tumore, a fare terapia all’ospedale San Martino di Genova, ma viene multata dalla Polizia Locale per aver violato il decreto sul Coronavirus. La motivazione è che sono troppi due accompagnatori per un malato. “Non essendoci sempre posti auto liberi, uno accompagna papà, l’altro resta in auto” spiega la donna. L’assessore alla Polizia Locale di Genova, Stefano Garassino, si scusa per l’accaduto e dato che la multa non si può annullare, invita a fare ricorso in Prefettura così la multa sarà cancellata, come riporta “Il Secolo XIX”.

