In Italia nell’ultima giornata si sono registrati altri 420 decessi, per un totale di 25969 vittime dall’inizio del contagio da Coronavirus. I casi ora positivi sono 106527 (321 in meno di ieri). Scende il numero dei pazienti ricoverati: 22068 (803 meno di ieri) e di quelli in terapia intensiva: 2173 (-94). I guariti in totale sono 60498, 2922 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare, infine, ci sono 82286 persone.

