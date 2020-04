Anche Regione Liguria aderisce alla Festa della Bandiera, esponendo sulla facciata del palazzo di piazza De Ferrari il vessillo di San Giorgio, che, con la sua croce rossa in campo bianco, ha sempre rappresentato Genova dai tempi della Repubblica marinara. “Oggi a Genova si festeggia la Croce di San Giorgio. Sotto questo simbolo – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – le nostre navi hanno raggiunto ogni angolo di mondo. Un simbolo di coraggio, intraprendenza, cultura e identità. Sotto la protezione di questa bandiera abbiamo vinto tante sfide, vinceremo anche quella di oggi”.

