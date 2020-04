In un periodo di confinamento domiciliare uno studio di Abitare Co su dati Istat evidenzia il sovraffollamento nelle case: in Liguria. Le case in provincia di Imperia hanno metrature risicate. Ben il 54.2% è sotto gli 80 metri quadri, il 25.4% è sino a 59 metri quadri. In famiglie con più di 4 componenti in provincia di Imperia il 39.5% vive in meno di 80 metri quadri. Le famiglie liguri vivono in case con superficie media di 96 mq, contro una media nazionale di 117, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

Correlati