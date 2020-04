Una nuova pianta curiosa da apprezzare e conoscere meglio: il melone pepino. Il pepino (Solanum muricatum) è un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Solanaceae ( parente stretto dei pomodori, melanzane, patate…) originario del Sud America e coltivato in tutto il mondo per i suoi dolci frutti commestibili.

È conosciuto in Italia come Caciuma o “melone pepino ” per il gusto e la forma del suo frutto che ricorda proprio un melone abbinato ad una pera acerba. La buccia, quando il frutto arriva a maturazione, è dura e di colore giallo (più o meno intenso), con striature viola. Il frutto, che è una bacca è comune trovarlo nei mercati di Colombia, Ecuador, Bolivia, Perù e Cile, meno in Italia anche se ultimamente alcune aziende hanno iniziato a coltivarlo e promuoverlo . Il pepino è una pianta perenne , abbastanza resistente al freddo e si adatta bene anche alla coltivazione sotto serra o tunnel . Si propaga facilmente per talea adattandosi bene anche per un utilizzo della pianta sul terrazzo di casa o sul balcone. In cucina viene utilizzato per il basso tenore calorico adatto la preparazione di macedonie o insalate regalando gusto e sapore unici .

Marco Damele, scrittore, imprenditore floricolo e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori e grazie agli insegnamenti di Libereso Guglielmi, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l’Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” e fresco di stampa il suo ultimo libro ” Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine”.