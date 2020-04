L’Amministrazione Comunale di Bordighera informa che il 75° Anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile 2020, ancorché non potrà essere festeggiato come gli altri anni verrà in ogni caso celebrato secondo le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in relazione all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto che “eventuali iniziative di deposizione corone possono avvenire solo alla presenza dell’Autorità deponente senza coinvolgere altre Autorità o formazioni militari e comunque escludendo forme di assembramento della popolazione”. L’Amministrazione comunale provvederà pertanto alla deposizione di mazzi di fiori presso i Monumenti e le targhe commemorative dei Caduti presenti in Città, nelle Frazioni, e al Cippo dei Partigiani, nel rispetto delle modalità indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero alla sola presenza dell’Autorità deponente senza coinvolgere altre Autorità o formazioni militari e con l’esclusione di forme di assembramento della popolazione.

Correlati