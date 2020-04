Un ragazzo di 24 anni è morto in casa stamani a Genova. Il giovane, che soffriva del morbo di Crohn, aveva la febbre alta da 5 giorni. Nei giorni scorsi il medico curante aveva chiesto che il giovane venisse sottoposto a tampone per il Coronavirus. Sarà ora eseguito post mortem.

