Alessandro Clerici era molto conosciuto nella città di confine e nel ponente era titolare del locale Pasta e Pizza in Via Cavour in pieno centro a Ventimiglia sono gia molte le testimonianze di affetto alla famiglia che si susseguono sui social.

Alla famiglia di Alessandro Clerici le condoglianze della redazione di Rivierapress.it

Foto tratta dal profilo Facebook di Alessandro Clerici.