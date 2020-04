Considerato il perdurare delle temperature al di sotto della media stagionale ed in considerazione dell’obbligo di permanenza nelle proprie abitazioni, a Sanremo è stata prorogata l’accensione degli impianti termici sino al 30 aprile 2020, per un massimo di 5 ore.

