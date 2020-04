I familiari di Remo Vichi ringraziano tutta la cittadinanza per le costanti manifestazioni di stima ed affetto dimostrate e comunicano che, chi lo desidera, può fare un’offerta ad A.I.R.C., Amnesty International, L.I.P.U., Medici senza frontiere e Green Peace. I Medici Chirurghi ed Odontoiari della provincia di Imperia partecipano al dolore per la scomparsa del dottore Remo Vichi e si associano con profonda commozione al cordoglio per la sua dipartita.

Correlati