L’A.D.M.O. Associazione Italiana Donatori Midollo Osseo, Sezione Provinciale di Imperia, intitolata alla dottoressa Daniela Brunetti è nuovamente in prima fila.

L’emergenza Covid19, colpisce anche le fasce sociali più deboli e meno protette ed è per questo che ha donato, mascherine chirurgiche guanti monouso e materiale sanificante ai centri Caritas della città di Imperia operativi presso le parrocchie di Cristo Re ad Oneglia e dei Giuseppini zona fondura di Porto Maurizio.

È grazie a presidi come questi che è possibile aiutare gli altri e, ai volontari di tali associazioni va, da parte di A.d.m.o. Imperia un sincero ringraziamento per il costante e continuativo lavoro svolto, soprattutto in questo difficile momento che quotidianamente si è esposti al pericolo di contagio.

Donare senza avere nulla in cambio…….perché un donatore trasmette speranza ……questa è la nostra associazione ….questo è il nostro lavoro ….questo è il nostro impegno.

