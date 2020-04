“Congratulazioni da parte mia e a nome di Regione Liguria per il riconoscimento prestigioso ottenuto da Diego, che ha unito la necessità dovuta alla sua malattia con la passione per la cucina, trovando una soluzione creativa che aiuterà molte altre persone e ragazzi come lui. Questi sono i liguri. Grazie Diego, complimenti, siamo orgogliosi di te”. Lo ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito al riconoscimento attribuito a Diego Costi, genovese di 15 anni e studente del Liceo Linguistico Grazia Deledda, che ha ricevuto l’attestato di “Alfiere della Repubblica” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’invenzione del gelato adatto a chi è affetto, come lo stesso Diego, dal morbo di Crohn. “La sua storia, il suo coraggio e la sua grande determinazione ci hanno emozionato al Salone Orientamenti lo scorso novembre.

Oggi Diego Costi, che ha inventato un gelato per le persone affette dal morbo di Crohn, a soli 15 anni ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica”.

Complimenti Diego, sei un esempio per tanti giovani e un messaggio di speranza per tutti noi”, ha detto l’assessore alla formazione e alle politiche giovanili Ilaria Cavo. L’idea del gelato per i malati di morbo di Crohn era stata presentata per la prima volta l’anno scorso al Salone Orientamenti di Genova ed è stata giudicata valida dall’unità di gastroenterologia dell’Istituto Gaslini di Genova diretta dal professor Paolo Gandullia, che ha seguito Diego nella diagnosi e nel percorso di cura.