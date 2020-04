Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nella trasmissione “Tagadà” su “La 7” ha espresso il suo pensiero sulla fase 2 del contrasto al Coronavirus. “Sicuramente il 27 aprile in Liguria vorrei che ci fosse un piccolo allentamento delle regole per la vita sociale, non vedo grandi pericoli per chi va in mountain bike in un sentiero di montagna o va a fare jogging allontanandosi più di cento metri da casa. Ci sono persone diabetiche o cardiopatiche, che stanno chiuse in casa ormai da 50 giorni. Questo comportamento se salva dal coronavirus, non salva da altre cose”.

