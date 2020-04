Un farmacista positivo al Coronavirus è stato denunciato perché sorpreso al banco della sua farmacia. E’ stata la polizia locale della Spezia ad accorgersi che l’uomo, un noto farmacista, stamani era sul posto di lavoro. La farmacia è stata chiusa in attesa della sanificazione. La violazione può costare l’arresto da 3 a 18 mesi e una multa da 500 a 5 mila euro.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta