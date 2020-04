Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante un’intervista a “Tagadà” su La7, ha dichiarato. “Nei nostri calcoli siamo prudenti, stimiamo qualche giorno in più rispetto a metà maggio per la fine dei contagi in Liguria, diciamo che maggio sarà un mese di transizione, giugno un mese di ripartenza di tutta la nostra vita. Bisogna arrivare preparati, dobbiamo lavorare velocemente per dare risposte economiche e sociali”.

