In occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che si celebrerà giovedi 23 aprile, il Mondadori Bookstore di Bordighera si farà promotore di un’importante iniziativa, In questo periodo i libri e la lettura sono un utile strumento per combattere l’isolamento, rafforzare i legami tra le persone, espandere i nostri orizzonti. Per questo motivo, Il 23 aprile verrà creato un evento on line, appositamente ideato per celebrare il comune amore per la lettura. Attraverso la condivisione di citazioni, poesie e messaggi si potrà celebrare il potere dei libri e incoraggiare la lettura il più possibile, cercando di creare un senso di comunità e di frenare questo senso di solitudine. Molti gli scrittori che hanno accettato l’invito a partecipare, registrando un video messaggio che emozionerà. Per citarne alcuni Luca Ammirati, Alessandro Barbaglia, Francesco Basso, Elisabetta Cametti, Roberto Centazzo, Ugo Moriano, Raffaella Ranise, Paola Ravani, Luca Trapanese.

