A Lavagna (Genova) 8 pazienti e 4 operatori sanitari dell’ospedale sono risultati positivi dopo che nel reparto di Medicina è stato curato senza accorgimenti un 41enne con polmonite bilaterale da coronavirus ma che in precedenza aveva avuto una diagnosi negativa. L’uomo era stato mandato a casa dal reparto Covid di Sestri Levante dopo un tampone negativo. Poi era entrato nell’ospedale di Lavagna, in un reparto no covid, dove è morto. Dagli accertamenti è risultato positivo e il reparto è stato sgomberato.

Correlati