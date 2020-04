• vengano indossate mascherine protettive: all’interno di esercizi commerciali, la cui attività non risulta sospesa; di uffici pubblici; di filiali di istituti di credito; di uffici postali; nonché dei mezzi del trasporto pubblico. Viene fatta eccezione a tale obbligo per coloro ai quali detto presidio protettivo possa creare nocumento alla salute da comprovare mediante certificazione medica. Ciò, fermo restando il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui all’allegato 4 e 5 del D.P.C.M. 10 Aprile 2020, con particolare riguardo a quelle a carico degli esercenti il commercio.

• venga vietato l’accesso alle aree verdi pubbliche cittadine e collinari del territorio del Comune di San Bartolomeo, fatto salvo eventuali residenti delle predette zone e per le attività consentite ai sensi della vigente normativa;

• venga prorogato il divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche su tutte le spiagge del Comune di San Bartolomeo, con conseguente divieto di accedere agli arenili, fatto salvo l’accesso per le attività lavorative consentite ai sensi della vigente normativa;