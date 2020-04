“Amadeus mi ha chiamato e su Sanremo mi ha detto ‘lo rifacciamo di nuovo?’ Io ci sto pensando”. In diretta su Instagram Fiorello parlando con il tennsta Nole Djokovic, ospite di Sanremo 2020, fa capire che nella scorsa edizione della manifestazione potrebbe ancora fare coppia con Amadeus. A “Domenica in” scherzando Fiorello aveva detto: “Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: ‘Ha sbagliato numero!”.

