In Italia sono morte 534 persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 24.648 decessi. Se ieri la riduzione del numero dei malati era stata di 20 unità rispetto al giorno prima, oggi si registrano 528 contagiati in meno. Il totale dei positivi scende a 107.709. Cala in modo significativo anche il numero dei ricoverati: sono 24.134, 772 meno di ieri. Continuano a scendere anche i pazienti in terapia intensiva, 102 in meno di ieri per un totale di 2.471. I guariti sono in tutto 51.600, di cui 2.723 nell’ultimo giorno.

