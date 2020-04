Nelle ultime 24 ore sono morte 454 persone, positive al Coronavirus, portando così il totale dei decessi a 24.114 dall’inizio del contagio. Spicca il fatto che per la prima volta sono diminuite le persone attualmente positive, 20 in meno di ieri, per un totale di 108.237. Scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 24.906, 127 in meno di ieri. Nei reparti di terapia intensiva cala anche il numero di pazienti: 2.573 (-62). In isolamento domiciliare 80.758 persone. I guariti sono in tutto 44.877, di cui 1.822 nell’ultima giornata.

