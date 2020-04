· un uomo di anni 68, ricoverato in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 20/04/2020

· un uomo di anni 83 ricoverato in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Sarzana (SP) e deceduto il 20/04/2020

· una donna di anni 57, ricoverata in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduta il 19/04/2020

Coronavirus, anche una donna di 57 anni tra i 3 pazienti deceduti in provincia di La Spezia