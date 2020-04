A Genova la Polizia ha intensificato i controlli per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus estendendoli ai bus. Gli agenti hanno verificato i passeggeri dei mezzi pubblici in salita e discesa. Hanno sorpreso numerosi “recidivi” delle violazioni in piazza della Commenda: gli agenti hanno sanzionato un uomo e una donna di 23 e 27 anni, già multati a marzo; due uomini di 27 e 28 anni. Tra i sanzionati un 24enne che è già stato beccato 4 volte da metà marzo.

